Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы

До 2035 года в России должно быть создано не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также до 50 лабораторий, целью которых станет разработка новых видов транспортной техники, а также создание новых материалов и технологий для транспортного строительства. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, это одна из задач Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса России на период до 2035 года. Распоряжение об утверждении Концепции подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Среди направлений деятельности новых центров – развитие высокоскоростного железнодорожного движения, автономные (беспилотные) транспортные средства, электромобили и зарядная инфраструктура, транспорт на водородном топливе, а также развитие Трансарктического транспортного коридора и технологии транспортной логистики.

Координацией научных исследований и экспериментальных разработок для транспортного комплекса, которые будут реализовываться в том числе и в новых центрах компетенций, займётся научно-исследовательский институт транспорта. Он будет создан в составе Российского университета транспорта.

Предполагается, что работа новых центров компетенций и лабораторий позволит увеличить число прикладных научных исследований, что в свою очередь приведёт к запуску новых стартапов в транспортной сфере.

Эту же цель преследует создание на базе отраслевых вузов центров молодёжного технологического предпринимательства (бизнес-инкубаторов) и запуск грантовой программы для студентов – разработчиков стартапов.

Комментируя принятый документ на совещании с вице-премьерами 22 декабря, М.Мишустин отметил, что одна из главных целей – перейти к централизованной модели управления отраслевыми научными исследованиями, чтобы учёные сконцентрировались на решении сложнейших технологических задач.

«Это ускорит формирование перспективных рынков, поможет развитию конкурентоспособных услуг, основанных на неординарных инженерных принципах, и обеспечит рост качества жизни наших граждан», – подчеркнул председатель Правительства.

Как отметил, выступая на совещании, вице-премьер Виталий Савельев, утверждённая Концепция научно-технологического развития транспортного комплекса – это первый отраслевой документ, который разработан во исполнение Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой Президентом.

«В данной стратегии интеллектуальные транспортные системы и технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы, определены приоритетными и признаны критическими технологиями для научно-технологического развития», – подчеркнул он.

Целью отраслевой концепции, по словам В.Савельева, является формирование комплексного научного подхода к развитию транспортной отрасли, решение основных технологических задач, выработка соответствующих приоритетов.

К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены:

развитие технологий, инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок;

разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств;

использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации.

До 2035 года Минтранс России совместно с Российской академией наук планирует сформировать межотраслевой научный центр, создать в ведущих университетах 9 центров и 50 лабораторий по основным вызовам научно-технологической повестки.

«Результатом реализации концепции станет решение технологических вызовов и задач для создания эффективной транспортной системы – сказал В.Савельев. – В данный момент Минтранс России ведёт подготовку плана мероприятий по реализации концепции. План будет утверждён Минтрансом до конца первого квартала 2026 года».

Распоряжение от 19 декабря 2025 года №3871-р

Фото: пресс-служба Правительства РФ