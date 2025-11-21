М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли

Отечественный транспортный комплекс не только смог выстоять под беспрецедентным санкционным давлением, но и продолжает уверенно двигаться вперед. Как сообщает пресс-служба правительства, такое заявление сделал председатель Правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Транспорт России».

«Отечественный транспортный комплекс не только смог выстоять под беспрецедентным санкционным давлением, но и продолжает уверенно двигаться вперёд. – отметил премьер. – По предварительным оценкам, вклад отрасли в валовой внутренний продукт в этом году достигнет около 6%. Это составляет свыше 13 трлн рублей».

Объемы грузовых операций за 9 месяцев текущего года превысили 6 млрд тонн. «Важно, что на стратегических международных маршрутах отмечается планомерное наращивание перевозок. Грузооборот с дружественными странами вырос на 4%. В частности, экспорт товаров по железным дорогам в восточном направлении увеличился почти на 6,5%».

«За предыдущие пять лет направили на реализацию профильной государственной программы «Развитие транспортной системы» 8 трлн рублей. В этом году предоставим ещё более полутора триллионов. А проектом трёхлетнего федерального бюджета, который в Думе как раз уже прошёл второе чтение, готовимся к третьему, – предусмотрели почти 6 трлн рублей», – рассказал М.Мишустин.

«Для дополнительной поддержки наиболее приоритетных направлений с января запустили новый национальный проект «Эффективная транспортная система». Это очень большая комплексная программа. Общий объём её финансирования на первые три года составит свыше полутриллиона рублей. Из них почти 135 млрд – в текущем году. Очень важно, чтобы каждый вложенный рубль был использован с высокой эффективностью», – подчеркнул глава правительства.

«Ещё одним мощным ресурсом развития отрасли выступают частные инвестиции. Их роль с каждым годом становится всё более значимой. Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса. В качестве примера приведу подписанное в прошлом году концессионное соглашение о создании первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Это будет один из самых масштабных проектов современной России».

Говоря о железнодорожном транспорте. М.Мишустин отметил его стратегическое значение в сфере грузовых перевозок и укреплении внешнеторгового взаимодействия с ключевыми партнёрами. «Мы для этого расширяем провозную способность Восточного полигона, теперь уже в рамках третьего этапа модернизации. Его реализация позволит сделать Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали двухпутными на всём их протяжении. Это нужно, чтобы за следующие семь лет довести их суммарные годовые мощности до 270 млн тонн».

Применительно к портовой отрасли премьер напомнил о том, что введено в эксплуатацию несколько важных объектов – угольный морской терминал «Порт Эльга» на мысе Манорском в Хабаровском крае, комплекс перегрузки угля «Лавна» в составе Мурманского транспортного узла и терминал «Ультрамар» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. «Суммарно это 25 млн тонн дополнительных производственных мощностей», – отметил он.

«Динамично развиваем и морские перевозки как для наращивания внешней торговли, так и для надёжного снабжения необходимыми товарами, топливом и материалами своих прибрежных территорий. Прежде всего это Калининградская область – наш самый западный анклав. На этой линии сейчас действуют два уникальных парома, которые получили свои названия в честь выдающихся военачальников Великой Отечественной войны, – это «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». С помощью таких судов перевезено только в текущем году уже более полутора миллионов тонн грузов. Одна из их особенностей – способность управлять ими в дистанционном режиме. Такое конструкторское решение − элемент целенаправленного подхода к развитию транспорта в этом перспективном направлении».

«Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий – подчеркнул Мишустин. – По прогнозам экспертов, через четверть века половина всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека».

Скриншот видео пресс-службы Правительство РФ