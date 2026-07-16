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РЖД реализовали инвестпрограмму на сумму свыше 320 млрд рублей
16.07.2026

Глобал Портс сократил контейнерооборот

    • «Глобал Портс Инвестментс» опубликовал операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

    Глобал Портс сократил контейнерооборотКак сообщили SeaNews в холдинге, совокупный морской контейнерооборот терминалов Глобал Портс сократился во втором квартале на 2,7% года к году до 259 тыс. TEU и в первом полугодии 2026 года на 8,5% до 515 тыс. TEU.

    Дальневосточный терминал Глобал Портс, отметили в группе, существенно опередил рынок в регионе по итогам как отчетного квартала, так и всего полугодия, увеличив грузооборот во втором квартале на 17,7% год к году до 107 тыс. TEU и в первом полугодии на 21,6% до 212 тыс. TEU.

    В Балтийском бассейне на фоне тяжелой ледовой обстановки первых месяцев года и вынужденного временного перетока грузов на другие бассейны и виды транспорта контейнерный оборот холдинга сократился во втором квартале на 13,2% до 152 тыс. TEU и на 22% до 303 тыс. TEU в первом полугодии 2026 года.

    На фоне отказа холдинга от перевалки угля в пользу более маржинальных видов груза (в частности удобрений) совокупный грузооборот неконтейнерных грузов сократился во втором квартале на 26,9% до 1,4 млн тонн и в первом полугодии на 29,2% до 2,8 млн тонн.

    Глобал Портс сократил контейнерооборот

    При этом объем перевалки удобрений в Балтийском бассейне по итогам полугодия также оказался под давлением из-за неблагоприятной ледовой обстановки первых месяцев и снизился на 11,2% до 2,3 млн тонн, несмотря на рост во втором квартале на 4,2% до 1,2 млн тонн.

    Контейнерооборот тылового терминала Глобал Портс в Янино вырос во втором квартале на 38,9% до 20 тыс. TEU, по итогам полугодия – сократился на 3,6% до 35 тыс. TEU. Грузооборот неконтейнерных грузов на терминале во втором квартале снизился на 5,4% до 30 тыс. тонн, в первом полугодии – на 16,4% до 59 тыс. тонн.

    На фоне нестабильности глобальных морских и локальных логистических цепочек менеджмент компании ожидает, что в течение ближайших месяцев сохранится высокий спрос на контейнерную перевалку в Дальневосточном бассейне и умеренный спрос на Северо-Западе с фокусом спроса на терминалы, обладающие развитой железнодорожной инфраструктурой.

    Фото: Группа «Дело»


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