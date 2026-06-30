Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 5,6%

В мае 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,6% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 86,6% всего грузооборота, вырос на 6,2%. Импорт повысился на 23,6%. В каботаже было перевалено на 15,3% меньше, чем в мае 2025 года. Транзит сократился на 19,9%.

Согласно имеющимся официальным данным, в мае 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в мае 2026 года доля угля и кокса составляла 51%, нефти и нефтепродуктов – 23,1% и 5,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла на 72,5%. Нефтепродуктов было обработано на 41,5% больше, чем годом ранее, оборот химических грузов увеличился на 38,3%.

Наиболее значительно, на 59,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Грузов на паромах перевалили на 29,8% меньше, чем годом ранее, черных металлов – на 27,8% меньше.

В мае 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 33,6%, Ванино обработал 17,8%, на Владивосток приходилось 14,9%.

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