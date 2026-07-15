Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%

Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2026 года вырос на 22% относительно показателя июня прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 40,2%, каботаж – на 13,2%. Экспорт вырос на 8%. В транзите было перевалено на 26,7% больше, чем в июне 2025 года.

Груженых контейнеров было обработано на 28,1% больше, чем в июне 2025 года. Из общего объема груженых 9,1% приходилось на рефконтейнеры, 90,9% – на сухие.

55,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,2% – в экспорте, 20,2% – в каботаже и 1,4% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,8%.

В июне 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 48,5%, Балтийский бассейн обработал 30,3%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 18,6%, 2,5% и 0,05% соответственно.

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