Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Талонная система в МАПП Забайкальск
08.12.2025

Талонная система в МАПП Забайкальск

    • Талонная система в МАПП ЗабайкальскВ МАПП Забайкальск на границе с Китаем начали тестировать новую систему для водителей при прохождении таможенного контроля, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    По сути, это аналог талонной системы, которая используется в банках, поликлиниках и тому подобных местах, где необходимо упорядочить очередь посетителей.

    В зале таможенного оформления водитель получает талон в специальном терминале, указывая государственный регистрационный знак транспортного средства и выбирая из предложенного списка характер провозимого груза (скоропортящиеся товары, товары промышленной группы и др.). Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.

    Очередь и вызов к окну подачи документов отображаются на информационных табло в зале.

    На Забайкальске систему начали тестировать с 3 декабря. Внедрением занимаются Минтранс России совместно с ФГКУ «Росгранстрой».

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.05.2025
    Новый пункт пропуска на границе с Китаем построят в 2028 году
    В новом пункте пропуска смогут пересекать границу 250 грузовых, 100 легковых и 50 пассажирских транспортных средств, 2,5 тыс. человек и порядка 3,6 тонн грузов в сутки.
    Большой УссурийскийПункт пропускаРосгранстрой
    0
    30.05.2025
    Беспилотные грузовики от Казани до Санкт-Петербурга
    Запустят в 2026 году
    Автоперевозкибеспилотные технологииКазань
    0
    14.10.2025
    Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    Минтрансу поручено разработать законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах.
    Автоперевозкибеспилотные технологииДорожная картаЗаконодательство
    0
    20.03.2025
    Беспилотных грузовиков прибыло
    Парк беспилотных грузовиков увеличился до 67 машин.
    АвтоперевозкиАвтотранспортбеспилотные технологии
    0
    11.08.2025
    Приостанавливается грузовое сообщение через пункт пропуска Амурзет
    В связи с повышением уровня воды в реке Амур
    АмурзетОграниченияПункт пропуска
    0
    18.09.2025
    Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы — 3
    Постоянное подорожание доставки по ЖД заставляет бизнес все чаще пересматривать маршруты.
    АвтоперевозкиАвтотранспортДальний ВостокЖелезная дорога
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    Госрегулирование Показать всё
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •