Талонная система в МАПП Забайкальск

В МАПП Забайкальск на границе с Китаем начали тестировать новую систему для водителей при прохождении таможенного контроля, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

По сути, это аналог талонной системы, которая используется в банках, поликлиниках и тому подобных местах, где необходимо упорядочить очередь посетителей.

В зале таможенного оформления водитель получает талон в специальном терминале, указывая государственный регистрационный знак транспортного средства и выбирая из предложенного списка характер провозимого груза (скоропортящиеся товары, товары промышленной группы и др.). Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.

Очередь и вызов к окну подачи документов отображаются на информационных табло в зале.

На Забайкальске систему начали тестировать с 3 декабря. Внедрением занимаются Минтранс России совместно с ФГКУ «Росгранстрой».

Фото: ФТС