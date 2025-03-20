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Беспилотных грузовиков прибыло
20.03.2025

Беспилотных грузовиков прибыло

    • Парк беспилотных грузовиков увеличился до 67 машин, сообщило Министерство транспорта РФ в своем телеграм-канале.

    Они курсируют на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент по использованию беспилотных грузовиков начался в 2023 году, на сегодня они прошли уже свыше 5,8 млн км и перевезли более 640 тыс. кубометров грузов.

    Для контроля в кабине пока еще находится человек. С прошлого года водитель пересел на пассажирское место. В перспективе — полностью автономные рейсы, а также распространение технологии на ЦКАД и М-12.

    «Начавшийся с трех грузовиков эксперимент за неполных два года способствовал формированию новой отрасли. В ней уже задействован солидный автопарк и крупный российский бизнес. Мы ожидаем, что расширение географии эксперимента будет положительно сказываться на популяризации технологии. Автономные грузоперевозки на Центральной кольцевой автодороге планируется начать в ближайшее время, сейчас ведутся испытания цифрового двойника трассы», — отметил заместитель Министра транспорта Андрей Никитин.

    Фото: Минтранс РФ


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