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Беспилотные грузовики от Казани до Санкт-Петербурга
30.05.2025

Беспилотные грузовики от Казани до Санкт-Петербурга

    • Беспилотные грузовики запустят от Казани до Санкт-Петербурга в 2026 году. Как сообщает в своем телеграм-канале Минтранс, об этом заявил на организованном Автодором Форуме дорожных инициатив заместитель министра транспорта Андрей Никитин.

    Оцифровка трасс и создание беспилотных коридоров — один из главных совместных проектов Минтранса и госкомпании. Это стало возможным за счет развития интеллектуальных транспортных систем, в основе которых — видеокамеры и технологии искусственного интеллекта.

    Проект беспилотных грузоперевозок уже успешно себя зарекомендовал на трассе М-11, и сейчас тестируется на ЦКАД, отметили в Минтрансе. В дальнейшем будем масштабировать его на другие регионы России.

    Фото: Минтранс


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