Под председательством заместителя председателя Правительства Виталия Савельева прошло совещание по развитию беспилотного транспорта. Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждался ход исполнения плана мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации (осуществляют движение без водителя) на территории Российской Федерации.

«Дорожная карта» предполагает формирование нормативной правовой базы для использования высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования, разработку и тестирование транспортных средств 5-го уровня автоматизации, а также разработку концепции развития рынка грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации до 2035 года.

Сегодня на дорогах общего пользования уже работают 95 беспилотных грузовых автомобилей 3-го уровня автоматизации.

Ранее В.Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с «дорожной картой». Внесение законопроекта в Правительство запланировано на первый квартал 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства