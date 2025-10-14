Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта, на котором был утвержден план по внедрению на российских дорогах транспортных средств 5 уровня автоматизации – полностью беспилотных грузовых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ в своем телеграм-канале, новый этап развития предполагает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года.

Сегодня по российским трассам уже курсируют 90 грузовиков 3 уровня автоматизации. Планом предусмотрено, что до конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотных машин и будет запущена система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 «Восток».

Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами поручено разработать законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его внесение в Правительство запланировано на I квартал 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства РФ