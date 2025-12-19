Информационно-аналитическое агентство
«Почта Китая» запустила грузовой маршрут между Китаем и Россией
19.12.2025

«Почта Китая» запустила грузовой маршрут между Китаем и Россией

    • 14 декабря автоконтейнеровоз, груженный почтовыми посылками, выехал из Центра контроля за грузами трансграничной электронной торговли в городе Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в Россию. Этот рейс ознаменовал официальное открытие госкорпорацией «Почта Китая» специального автомобильного грузового маршрута, связавшего Китай с РФ через Монголию, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт мэрии города Эрэн-Хото.

    Эрэн-Хото является ключевым пограничным городом, связывающим северные районы Китая с Монголией и югом Сибири в России. Новый маршрут начинается от города Эрэн-Хото, а конечной его точкой является Новосибирск.

    Как сообщается, вновь открытый логистический канал предназначен для доставки в Россию легких и мелких грузов в рамках трансграничной электронной коммерции. Его открытие рассматривается как практический шаг на пути интеграции почтовой службы города Эрэн-Хото в строительство экономического коридора Китай – Монголия – Россия и будет способствовать развитию комплексной пилотной зоны трансграничной электронной коммерции в этом городе.

    В будущем почтовая служба города Эрэн-Хото продолжит работу над оптимизацией схемы функционирования этого маршрута и повышением уровня обслуживания по всей цепочке.

    Фото: Xinhua


