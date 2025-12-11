Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет

Транспортный поток в МАПП Кани-Курган Амурской области увеличился на 42%, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. За 11 месяцев 2025 года оформлено 79 тыс. грузовых автомобилей.

При проектной мощности пункта пропуска в 190 автомобилей в сутки, фактически обрабатывается в среднем 250 транспортных средств. В ноябре среднесуточная нагрузка возросла до 377 машин.

Хабаровская таможня напоминает, что в МАПП Кани-Курган действует система электронной очереди. Водители могут заблаговременно резервировать дату и время выезда из России.

Фото: ФТС