Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
11.12.2025

    • Транспортный поток в МАПП Кани-Курган Амурской области увеличился на 42%, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. За 11 месяцев 2025 года оформлено 79 тыс. грузовых автомобилей.

    При проектной мощности пункта пропуска в 190 автомобилей в сутки, фактически обрабатывается в среднем 250 транспортных средств. В ноябре среднесуточная нагрузка возросла до 377 машин.

    Хабаровская таможня напоминает, что в МАПП Кани-Курган действует система электронной очереди. Водители могут заблаговременно резервировать дату и время выезда из России.

    Фото: ФТС


