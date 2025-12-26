Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округ
26.12.2025

Открыт после реконструкции МАПП Кани-Курган

    • Открыт после реконструкции МАПП Кани-Курган25 декабря 2025 года состоялась торжественная церемония запуска движения транспорта в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган в Амурской области на границе с Китаем. Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, на объекте завершены основные строительно-монтажные работы по возведению новой инфраструктуры.

    В режиме видеоконференцсвязи участие в церемонии приняли вице-премьер Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель ФТС России Валерий Пикалев.

    Старт движения по 16 новым полосам дал Виталий Савельев. «Это часть масштабной задачи по увеличению пропускной способности наших погранпереходов на приоритетных участках границы. Решаем её на комплексной основе в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». После реконструкции количество полос на погранпереходе выросло с 4 до 16. Пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган вырастет в 4,5 раза», – сказал вице-премьер.Открыт после реконструкции МАПП Кани-Курган

    По итогам проведенных работ пропускная способность Кани-Кургана составляет 862 транспортных средства и около 5,5 тыс. человек в сутки. Обустроено 16 полос движения с возможностью увеличения до 24. Ранее в декабре 2024 года опережающими темпами было запущено пассажирское направление с возможностью пропуска до 1 тыс. пассажиров в сутки.

    По информации Минтранса, проведенная модернизация инфраструктуры позволит нарастить объемы грузоперевозок между Благовещенском и Хэйхэ приблизительно с 1 до 5 млн тонн в год.

    Пункт пропуска оснащен современным отечественным оборудованием, включая портальный инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет непрерывно сканировать 100% грузовиков и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества.

    «Кани-Курган – приоритетный пункт пропуска, на котором в пилотном режиме будет исполняться поручение Президента РФ по сокращению времени досмотра грузового транспорта до 10 минут», – подчеркнул глава ФТС В.Пикалев.

    Фото: пресс-служба Минтранса


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.12.2025
    «Почта Китая» запустила грузовой маршрут между Китаем и Россией
    Новый логистический канал предназначен для доставки в Россию легких и мелких грузов в рамках трансграничной электронной коммерции.
    e-commerceАвтоперевозкиинтернет-торговляПочта Китая
    0
    11.12.2025
    Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    Плюс 42% за 11 месяцев 2025 года
    Kani-KurganАвтоперевозкиПункты пропуска
    0
    12.12.2025
    Более 2000 фур в рамках системы TIR через КПП Маньчжурия
    Объемы перевозок по упрощённой таможенной системе выросли почти в три раза.
    TIRАвтоперевозкиКитай
    0
    24.10.2025
    О модернизации Корсаковского порта на Сахалине
    Министра транспорта РФ Андрей Никитин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко модернизацию Корсаковского порта.
    КорсаковПортыРеконструкцияСахалин
    0
    08.12.2025
    Талонная система в МАПП Забайкальск
    В МАПП Забайкальск внедряется пилотная система мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через пункт пропуска.
    АвтоперевозкиЗабайкальскПункт пропускаэлектронная очередь
    0
    04.12.2025
    Цифровая платформа для международных автомобильных перевозок между Китаем и Россией
    Разрабатывается в Маньчжурии (Внутренняя Монголия)
    АвтоперевозкиКитайТехнологииЦифровая платформа
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •