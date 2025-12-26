Открыт после реконструкции МАПП Кани-Курган

25 декабря 2025 года состоялась торжественная церемония запуска движения транспорта в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган в Амурской области на границе с Китаем. Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, на объекте завершены основные строительно-монтажные работы по возведению новой инфраструктуры.

В режиме видеоконференцсвязи участие в церемонии приняли вице-премьер Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель ФТС России Валерий Пикалев.

Старт движения по 16 новым полосам дал Виталий Савельев. «Это часть масштабной задачи по увеличению пропускной способности наших погранпереходов на приоритетных участках границы. Решаем её на комплексной основе в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». После реконструкции количество полос на погранпереходе выросло с 4 до 16. Пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган вырастет в 4,5 раза», – сказал вице-премьер.

По итогам проведенных работ пропускная способность Кани-Кургана составляет 862 транспортных средства и около 5,5 тыс. человек в сутки. Обустроено 16 полос движения с возможностью увеличения до 24. Ранее в декабре 2024 года опережающими темпами было запущено пассажирское направление с возможностью пропуска до 1 тыс. пассажиров в сутки.

По информации Минтранса, проведенная модернизация инфраструктуры позволит нарастить объемы грузоперевозок между Благовещенском и Хэйхэ приблизительно с 1 до 5 млн тонн в год.

Пункт пропуска оснащен современным отечественным оборудованием, включая портальный инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет непрерывно сканировать 100% грузовиков и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества.

«Кани-Курган – приоритетный пункт пропуска, на котором в пилотном режиме будет исполняться поручение Президента РФ по сокращению времени досмотра грузового транспорта до 10 минут», – подчеркнул глава ФТС В.Пикалев.

Фото: пресс-служба Минтранса