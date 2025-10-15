Информационно-аналитическое агентство
Завершен первый этап строительства грузового терминала Нижний Бестях
15.10.2025

Платная электронная очередь на латвийской границе

    • С 15 октября в Латвии начнет действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны, сообщает в своем тедеграм-канале ФТС со ссылкой на таможенные органы Беларуси.

    В соответствии с новым порядком водители транспортных средств должны зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования на сайте латвийской таможни до прибытия на границу, указав пункт пропуска, дату, время и тип очереди.

    Плата за регистрацию одного транспортного средства в системе бронирования составит 9,3 евро.

    Водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, однако от оплаты за услугу они освобождаются.

    От обязательной регистрации в электронной очереди освобождены велосипеды, конные экипажи и владельцы паспортов ЕС.

    Фото: ФТС


