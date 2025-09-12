Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
BMJ-Logistics о закрытии белорусско-польской границы
12.09.2025

BMJ-Logistics о закрытии белорусско-польской границы

    • Ситуацию с закрытием по инициативе польской стороны границы между Белоруссией и Польшей прокомментировал Юрий Фиошкин, заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-Logistics. 

    BMJ-Logistics о закрытии белорусско-польской границыРешение Польши о полном закрытии границы с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября стало серьезным вызовом для всей транспортно-логистической отрасли. Мы подтверждаем: перевозчики, использующие закрывающиеся погранпереходы, вынуждены в экстренном порядке переформатировать маршруты, что влечет за собой удорожание логистических услуг.

    Удлинение маршрутов из-за необходимости выбирать движение в объезд увеличивает стоимость перевозки в среднем на 1500 евро за фуру. Это объясняется не только увеличением пробега, но и дополнительными расходами на топливо, простоями в очередях и необходимостью пересмотра логистических схем.

    В сложившихся условиях перевозчики вынуждены использовать обходные пути через Литву и Латвию. Однако эти маршруты имеют свои ограничения. Пропускная способность литовских и латвийских погранпереходов ограничена, в том числе по политическим причинам. Перенаправление на них потока с польских погранпереходов повлечет увеличение сроков доставки на 3-5 дней.

    По нашим оценкам, если очереди на литовских и латвийских переходах продолжат расти, это неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию перевозок. Особенно пострадают железнодорожные контейнерные перевозки через узел Брест-Малашевиче.

    В сложившейся ситуации мы рекомендуем грузоотправителям заблаговременно планировать поставки с учетом увеличенных сроков доставки, рассматривать альтернативные логистические схемы и закладывать в бюджеты дополнительные расходы на транспортировку.

    Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, BMJ-Logistics

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.09.2025
    Польша закрывает границу с Белоруссией
    По инициативе польской стороны с 12 сентября 2025 года и до дальнейшего уведомления планируется закрытие белорусско-польской границы.
    БелоруссияГраницаПольша
    0
    20.05.2025
    Российская логистическая компания открывает склад в Италии
    Для консолидации и маркировки импортируемой в Россию продукции
    BMJ-logisticsЛогистикамаркировкаскладской комплекс
    0
    03.06.2025
    Портовых мощностей для растущего экспорта удобрений хватит
    Белорусские удобрения создают проблемы контейнерным линиям
    БеларусьБронкаминеральные удобренияПеревалка
    0
    22.04.2025
    США включили Chipolbrok в список контролируемых перевозчиков
    Теперь компания подлежит усиленному регулирующему надзору со стороны Федеральной морской комиссии.
    FMCКитайПольшарегулирование
    0
    14.07.2025
    Беларусь планирует в этом году перевезти через порт Бронка 7 млн тонн грузов
    И выйти на Мурманск
    Александр ЛукашенкоБеларусьБронкаГрузоперевозки
    0
    20.05.2025
    Беларусь интересуется портовой инфраструктурой Омана
    Чтобы развивать торговлю в том числе и с Африкой
    Александр ЛукашенкоБеларусьОманпортовая инфраструктура
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2025 Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    12.09.2025 Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
    12.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025
    12.09.2025 Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
    11.09.2025 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    10.09.2025 Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
    Госрегулирование Показать всё
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •