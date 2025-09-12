BMJ-Logistics о закрытии белорусско-польской границы

Ситуацию с закрытием по инициативе польской стороны границы между Белоруссией и Польшей прокомментировал Юрий Фиошкин, заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-Logistics.

Решение Польши о полном закрытии границы с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября стало серьезным вызовом для всей транспортно-логистической отрасли. Мы подтверждаем: перевозчики, использующие закрывающиеся погранпереходы, вынуждены в экстренном порядке переформатировать маршруты, что влечет за собой удорожание логистических услуг.

Удлинение маршрутов из-за необходимости выбирать движение в объезд увеличивает стоимость перевозки в среднем на 1500 евро за фуру. Это объясняется не только увеличением пробега, но и дополнительными расходами на топливо, простоями в очередях и необходимостью пересмотра логистических схем.

В сложившихся условиях перевозчики вынуждены использовать обходные пути через Литву и Латвию. Однако эти маршруты имеют свои ограничения. Пропускная способность литовских и латвийских погранпереходов ограничена, в том числе по политическим причинам. Перенаправление на них потока с польских погранпереходов повлечет увеличение сроков доставки на 3-5 дней.

По нашим оценкам, если очереди на литовских и латвийских переходах продолжат расти, это неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию перевозок. Особенно пострадают железнодорожные контейнерные перевозки через узел Брест-Малашевиче.

В сложившейся ситуации мы рекомендуем грузоотправителям заблаговременно планировать поставки с учетом увеличенных сроков доставки, рассматривать альтернативные логистические схемы и закладывать в бюджеты дополнительные расходы на транспортировку.

