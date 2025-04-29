РКО получило полномочия на освидетельствование морских судов Беларуси

Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» и Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь заключили Соглашение о наделении РКО полномочиями на классификацию и освидетельствование судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте РКО. Документ подписан 3 апреля.

В рамках соглашения, Минтранс Беларуси наделило РКО, в том числе полномочиями на проведение освидетельствований судов, плавучих буровых установок и других плавучих сооружений, контейнеров, материалов и изделий для судов и плавучих сооружений, включая контейнеры, судовое оборудование и системы с целью определения их соответствия применимым требованиям международных договоров Республики Беларусь и требованиям, установленным законодательством республики.

Кроме того, РКО сможет выдавать свидетельства и судовые документы, предусмотренные частью первой и второй статьи 44 Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

Фото: РКО