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РКО получило полномочия на освидетельствование морских судов Беларуси
29.04.2025

РКО получило полномочия на освидетельствование морских судов Беларуси

    • Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» и Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь заключили Соглашение о наделении РКО полномочиями на классификацию и освидетельствование судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте РКО. Документ подписан 3 апреля.

    В рамках соглашения, Минтранс Беларуси наделило РКО, в том числе полномочиями на  проведение освидетельствований судов, плавучих буровых установок и других плавучих сооружений, контейнеров, материалов и изделий для судов и плавучих сооружений, включая контейнеры, судовое оборудование и системы с целью определения их соответствия применимым требованиям международных договоров Республики Беларусь и требованиям, установленным законодательством республики.

    Кроме того, РКО сможет выдавать свидетельства и судовые документы, предусмотренные частью первой и второй статьи 44 Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

    Фото: РКО


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