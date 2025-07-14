Беларусь планирует в этом году перевезти через порт Бронка 7 млн тонн грузов

В этом году Беларусь планирует перевезти через порт Бронка 7 млн тонн грузов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенково в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и мне, и Беларуси, и нашей компании, которая занимается строительством там порта в Бронке. Немало сделано. Очень даже много сделано», – цитирует пресс-служба президента Беларуси А. Лукашенко.

Он напомнил, что в свое время с предложением о строительстве портовых мощностей для Беларуси выступил президент России Владимир Путин. «Я удивился, что он до метра знает всю эту портовую территорию. Показал мне: «Вот, пожалуйста, если хочешь, давай здесь Беларуси выделим место, стройте»», – сказал глава Беларуси.

Он добавил, что в этом году через порт Бронка Беларусь планирует перевезти 7 млн тонн грузов. «И сыпучих грузов, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт. Мы планируем (7 млн тонн – это совсем немного для нас) еще и в Мурманск выйти. Это резервное такое место, но там надо строить этот порт, и на это уйдет немало лет. Поэтому для нас это основная дорога в мир для нашей продукции», – резюмировал А.Лукашенко.

Фото: пресс-служба президента Беларуси