Субсидию на морские грузоперевозки в Калининградскую область получит 41 организация

По итогам отбора Росморречфлот определил 41 организацию для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На указанные цели в 2025 году выделено 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Росморречфлот заключит соглашения с получателями субсидий, затем эти компании будут направлять в агентство установленный комплект подтверждающих документов, на основании которых и будут перечисляться средства.

«По поручению руководства и правительства страны с 2024 года морским перевозчикам возмещают расходы на транспортировку грузов в Калининградскую область и из неё. Такое субсидирование помогает укреплять транспортную связанность Калининградской области с основной частью страны и создавать базу для дальнейшего развития экономики», – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Прием заявок проходил с 7 по 12 февраля 2025 года. Всего было подано 55 заявок от организаций из разных регионов, включая Калининградскую область.

В отборе могли принять участие российские организации, которые осуществляют морские перевозки грузов с использованием собственных или привлечённых морских судов, судов смешанного «река-море» плавания и автомобильно-железнодорожных паромов.

По итогам 2024 года субсидии на морские перевозки в Калининградскую область составили 4,6 млрд рублей. Они выделялись несколькими траншами – по поручению главы государства Росморречфлот получил дополнительные средства на субсидирование морских перевозок в регион. Средства были распределены между 16 компаниями, ранее прошедшими отбор.

В Росморречфлоте отмечают, морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров – по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.

Фото: Росморречфлот