Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта

В рамках государственного визита в Республику Таджикистан президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Участие во встрече глав государств принял министр транспорта Андрей Никитин.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, президенты обсудили вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе в транспортной сфере.

Российская сторона заинтересована в росте перевозок и запуске новых совместных проектов в области транспорта. За 8 месяцев 2025 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 16,5%, а рост перевозок пассажиров за тот же период составил более 50%. В части автоперевозок действует взаимный обмен разрешениями на перевозки грузов. Количество разрешений полностью удовлетворяет потребности российских перевозчиков.

По итогам переговоров подписано совместное заявление глав государств, а также ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, в частности, План практических действий («Дорожная карта») между министерствами транспорта России и Таджикистана по сотрудничеству в транспортной сфере на 2025-2030 годы. Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

Подписанный документ предусматривает, в частности, создание условий для увеличения объемов перевозок железнодорожным транспортом, обмен опытом внедрения цифровых технологий в области транспорта, выработку совместных предложений по расширению двусторонних автомобильных перевозок грузов, а также проработку возможности осуществления экспериментальных грузовых мультимодальных перевозок.

Фото: пресс-служба Минтранса