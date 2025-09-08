Информационно-аналитическое агентство
Рускон и Европласт подписали соглашение
08.09.2025

FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL

    • Транспортная группа FESCO выполнила первые прямые судозаходы в порт Балтийск Калининградской области в рамках регулярного морского сервиса FESCO Baltorient Line (FBOL), соединяющего порты Китая и Индии с Санкт Петербургом через Суэцкий канал. Об этом сообщил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOLПервым совершил заход контейнеровоз «Kapitan Maslov», 8 августа судно доставило в Балтийск свыше 950 TEU. Второй прямой судозаход 1 сентября выполнил контейнеровоз «Sankt Peterburg», с которого было выгружено более 400 TEU. В Калининградскую область FESCO доставила автокомплектующие, товары народного потребления и замороженную продукцию. Оба судна после Балтийска продолжили путь в порт Санкт Петербург.

    FESCO, отметили в компании, готова и в дальнейшем обеспечивать прямые поставки из Китая и Индии в самый западный регион России — в зависимости от объёмов грузов, а также с учётом загруженности каботажной линии FESCO Saint Petersburg Kaliningrad Line (FSKL).

    «Мы видим растущий интерес к прямой морской доставке в Калининград. Первая серия заходов показала, что FESCO может быстро и надёжно выполнять такие рейсы, используя свои современные и вместительные контейнеровозы. Поэтому мы будем дальше незамедлительно реагировать на запросы клиентов и при необходимости оперативно организовывать дополнительные прямые судозаходы в самый западный регион России нашим магистральным deep sea сервисом FBOL», — цитирует пресс-служба FESCO выступление Г.Маслова на ВЭФ.

    FESCO запустила сервис FBOL в 2023 году, став первой российской транспортной компанией, которая начала осуществлять перевозки между портами Китая, Индии и Санкт-Петербурга через Суэцкий канал с использованием собственных активов и без захода в порты Европы. Маршрут линии охватывает ключевые китайские порты Циндао, Ляньюньган, Шанхай, Нинбо, Яньтань, а также индийские — Нава-Шева и Мундра. Помимо этого, сервис FBOL c помощью фидерного сообщения соединен с портами Малайзии, Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, ОАЭ и других стран Азии.

    Фото: FESCO


  •  




