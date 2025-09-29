Информационно-аналитическое агентство
29.09.2025

Мобильное приложение для моряков

    • Транспортная группа FESCO запустила собственное мобильное приложение для работы с плавсоставом – как подчеркнули в группе, первой среди транспортно-логистических и судоходных компаний России.

    Личный кабинет моряка (Crew.FESCO) – это программа, которая позволит упростить взаимодействие с сотрудниками как в море, так и на суше. С помощью приложения специалисты FESCO могут принимать направление на рейс, связываться с сотрудником крюинга, скачивать документы, отслеживать актуальность рабочих дипломов и свидетельств, получать задачи на повышение квалификации и выбирать учебное заведение, а также загружать в систему полученные сертификаты.

    Личный кабинет моряка позволяет минимизировать необходимость посещения офиса, соответствует всем требованиям цифровой безопасности и полностью синхронизирован с корпоративной информационной системой, при этом многие функции выполняются автоматически без ручного администрирования.

    «Где бы ни был наш моряк – в рейсе или на берегу – он всегда на связи с компанией, крюинг-менеджером. Вся необходимая информация находится в его смартфоне. Приложение помогает пользователю планировать свое время, напоминает о сроках обновления рабочих дипломов, сообщает о важных новостях Группы. Те наши специалисты, что участвовали в тестировании программы, высоко отзываются о ее удобстве и возможностях. FESCO стала первой российской судоходной компанией, внедрившей такой цифровой продукт для плавсостава», – отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

    Новое приложение стало шестым в линейке веб-сервисов, созданных по заказу Группы. Среди других приложений – «My.FESCO» для клиентов-грузоотправителей, «FESCO Академия» и «FESCO Личный кабинет сотрудника» для специалистов компании, Trucks и FESCO AutoPass для водителей.

    Фото: FESCO


