FESCO запустила сервис между Россией и ЮАР

Транспортная группа FESCO запустила сервис контейнерных перевозок между Россией и портом Дурбан в Южно-Африканской Республике, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Экспортные отправки в ЮАР организуются из портов Новороссийск и Санкт-Петербург на базе собственных морских линий до индийского порта Нава-Шева, где осуществляется перегрузка контейнеров на фидерные суда, следующие в Дурбан, сообщили в группе.

Перевозку контейнеров в импортном направлении из ЮАР в Новороссийск FESCO выполняет через трансшипмент в портах Нава-Шева или Джебель-Али (ОАЭ), в Санкт-Петербург — через индийский порт Мундра.

Первый контейнер FESCO, груженный неопасной химией, прибыл в Дурбан из Новороссийска 8 июня. Общее время морской перевозки составило порядка 45 дней. На сегодняшний день он уже загружен импортной продукцией из ЮАР и ожидает погрузку на судно для дальнейшей отправки в Россию.

Следующий контейнер Группы с российскими изделиями из пластмассы доставлен в Нава-Шева 17 июня, отгрузка в Дурбан планируется в начале июля. Помимо этого, в порту Новороссийск уже готова к отправке в ЮАР партия контейнеров с продукцией отечественной нефтехимической промышленности.

«Несмотря на то, что FESCO только начала регулярные контейнерные перевозки в Южно-Африканскую Республику, мы уже отмечаем повышенный интерес со стороны наших экспортеров на отправки в эту страну — одну из наиболее экономически развитых на Африканском континенте. Да, это новый рынок для многих российских компаний, для полноценного захода на него потребуется определённое время. Тем не менее мы уже ведем успешные переговоры с крупными предприятиями на доставку больших партий российской продукции в Южную Африку. Более того, благодаря собственному агенту FESCO может обеспечить автоперевозку по всей территории ЮАР. Помимо экспортного направления, планируем развивать и импортное — ведем работу по обеспечению достаточного стока контейнеров в порту Дурбан», — сказал Г.Маслов.

Фото: FESCO