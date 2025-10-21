Информационно-аналитическое агентство
FESCO организовала экспортные перевозки с нового завода
21.10.2025

    • Транспортная группа FESCO  начала выполнять отправки фанерной продукции в страны Восточной Азии с нового лесоперерабатывающего завода лесопромышленного холдинга «РФП Групп» в Хабаровском крае.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение об организации экспортных перевозок было заключено на церемонии открытия предприятия по производству хвойной конструкционной фанеры в г. Амурск. Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Торговый дом РФП» Дмитрий Безруков и коммерческий директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» во Владивостоке (входит в FESCO) Роман Дяблов.

    Группа организует отправку продукции в контейнерах с ближайшей к заводу железнодорожной станции Мылки до Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO). Далее груз размещается на судах FESCO и регулярными морскими сервисами доставляется в ключевые порты Китая, Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

    «FESCO и «РФП Групп» уже на протяжении нескольких лет активно сотрудничают в сфере логистики. Ежемесячно железнодорожными и морскими сервисами нашей Группы на экспорт отправляется в среднем два контейнерных поезда с продукцией лесопромышленного холдинга — это порядка 300 TEU. … Благодаря запуску нового завода объемы поставок могут вырасти до двух раз. FESCO, в свою очередь, полностью готова обеспечить качественную и надежную перевозку продукции этого предприятия», — отметил Р.Дяблов.

    Проектная мощность нового завода в Амурске составляет до 120 тыс. куб. м фанеры в год. Продукция предназначена как для рынка России, так и на экспорт.

    «Конструкционная фанера – продукт, позволяющий создать наибольшую ценность для потребителя именно из лиственницы, наиболее распространенной на Дальнем Востоке породы древесины, обладающей особыми свойствами: исключительная прочность, природная влагостойкость и долговечность. В этом отношении наш продукт является истинно «дальневосточным»», – рассказал на церемонии открытия завода Д.Безруков.

    Фото: FESCO


