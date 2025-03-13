Интермодальный сервис между Лаосом и Россией

Транспортная группа FESCO запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг.

Как сообщили SeaNews в группе, погрузка и отправка контейнеров осуществляются в 10 крупных локациях Лаоса, в том числе во Вьентьяне, Саваннакхете, Паксе и других городах страны. Далее грузы менее чем за сутки доставляются автотранспортом до Дананга, там их размещают на фидерные контейнеровозы, следующие до Хошимина (Вьетнам) или портов Китая, откуда у FESCO отправляются регулярные морские линии во Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург.

При экспортных перевозках в Лаос группа использует аналогичные маршруты в обратном направлении.

Транзитное время из Лаоса во Владивосток и далее в Москву составляет, по информации FESCO, порядка 35 дней.

Из российских портов FESCO отправляет грузы в города внутри страны с помощью широкой сети собственных железнодорожных сервисов.

Фото: FESCO