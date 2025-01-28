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Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%
28.01.2025

Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%

    • FESCO в 2024 году в рамках каботажной линии FESCO Petropavlovsk-Kamchatskiy Line (FPKL) увеличила объем перевозок между Владивостоком и Камчаткой на 10%, до 22,4 тыс. TEU. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

    Из Владивостока в Петропавловск-Камчатский FESCO отправила 18,4 тыс. TEU, преимущественно товары народного потребления, продукты питания, строительные материалы, запчасти для автомобилей и техники. С Камчатки во Владивосток группа доставила 4 тыс. TEU, в том числе рыбу, морепродукты и рыбную муку.

    В FESCO отмечают, каботажный сервис FESCO Petropavlovsk-Kamchatskiy Line на протяжении нескольких лет стабильно демонстрирует увеличение объемов перевозок грузов. В 2023 году рост составил 8%, показав цифру в 20,4 тыс. TEU, в 2022 году – 25%, достигнув отметки в 19 тыс. TEU.

    Линию обслуживают два собственных контейнеровоза FESCO суммарной вместительностью более 1,5 тыс. TEU. Суда отправляются из ВМТП раз в неделю, транзитное время в пути составляет пять дней.

    Всего в 2024 году суда FESCO выполнили 179 рейсов на дальневосточных каботажных направлениях и перевезли порядка 88 тыс. TEU различных грузов из Владивостока на Камчатку, Магадан, Сахалин, Чукотку и в обратном направлении.

    Фото: FESCO


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