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Соглашения FESCO на ТрансРоссии
19.03.2025

Соглашения FESCO на ТрансРоссии

    • В первый день ТрансРоссии группа FESCO заключила целый ряд соглашений с отечественными и зарубежными компаниями.

    С Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co., основным логистическим оператором в провинции Шаньдун, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Китаем через сухопутные погранпереходы. Стороны проработают оптимальные логистические решения с целью увеличения железнодорожных отправок широкой номенклатуры грузов в контейнерах из ключевых локаций провинции Шаньдун в Россию, в том числе в Москву и регионы Поволжья. Помимо этого, FESCO и Shandong Hi-Speed Qilu вместе будут работать над наращиванием объема экспортных контейнерных перевозок из российских городов в Шаньдун через сухопутные погранпереходы и расширением пула потенциальных грузоотправителей в странах присутствия.

    С WOOJIN GLOBAL LOGISTICS, одной из крупнейших южнокорейских логистических и экспедиторских компаний, заключено соглашение о намерениях по развитию контейнерных интермодальных перевозок из Южной Кореи в Россию и в обратном направлении. Стороны планируют объединить усилия с целью расширения партнерских отношений и увеличения объемов контейнерных перевозок между Южной Кореей и Россией с использованием логистических сервисов WOOJIN и FESCO, в том числе регулярной морской линии между Владивостоком и Пусаном FESCO Korea Soviet Direct Line, а также железнодорожных сервисов Группы, работающих на внутрироссийских маршрутах. Кроме того, стороны намерены оказывать взаимную помощь в установлении деловых контактов и осуществлять рекламно-имиджевую поддержку друг друга.

    С Hoa Binh Construction Group (HBCG), одной из ведущих строительных компаний Вьетнама, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок строительных материалов из Вьетнама в Россию. Группа обеспечит для HBCG отправки строительных материалов и других грузов в контейнерах из вьетнамских портов Хайфон и Хошимин напрямую во Владивосток регулярным морским сервисом FESCO Vietnam Direct Line, а также через трансшипмент в портах Китая, откуда у группы отправляются прямые линии в Санкт-Петербург и Новороссийск. Помимо этого, FESCO и HBCG договорились наладить взаимодействие при организации и наращивании экспортных контейнерных перевозок по основным интермодальным маршрутам из России во Вьетнам на базе активов и сервисов группы.

    С Горьковской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок со станций Доскино (Нижний Новгород) и Тихорецкая (Казань) Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Стороны также изучат возможность развития терминально-складской инфраструктуры на грузовых станциях Доскино и Тихорецкая. Помимо этого, в целях эффективной реализации соглашения FESCO и ОАО «РЖД» намерены расширить номенклатуру грузов для достижения полносоставности и регулярности курсирования контейнерных поездов. Также в рамках взаимодействия группа FESCO будет прилагать усилия по привлечению дополнительной грузовой базы на станции Доскино и Тихорецкая, а Горьковская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — обеспечивать бесперебойную технологию работы и повышение качества обслуживания грузовых терминалов этих станций.

    С лесозаготовительной и деревообрабатывающей компанией «Лузалес» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экспортных контейнерных перевозок деревообрабатывающей продукции из республики Коми в страны Азии. Стороны проработают оптимальные логистические решения для расширения регулярных отправок продукции «Лузалес» в контейнерах в различные государства Восточной и Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, а также Ближнего Востока по основным интермодальным маршрутам – через российские порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск. Помимо этого, FESCO и «Лузалес» намерены организовать железнодорожные контейнерные перевозки пиломатериалов в Китай через сухопутные погранпереходы.

    С ГК «Омское продовольствие» достигнута договоренность о сотрудничестве с целью организации отправок сборных контейнерных поездов из Омска во внутрироссийском и экспортном направлении. Стороны намерены разработать оптимальные логистические решения для запуска сборных контейнерных поездов с различными грузами, в том числе зерновыми и бобовыми культурами. Отправки будут осуществляться с омского контейнерного терминала «Карбышево» (входит в «Омское продовольствие») в другие регионы России и на экспорт в Азию. При интермодальных перевозках на Дальний Восток и в страны Восточной и Юго-Восточной Азии FESCO задействует свои регулярные морские сервисы из Владивостокского морского торгового порта.

    С ООО «Сервис-Эклон», оператором Новосибирского контейнерного терминала, заключено соглашение о намерениях развития железнодорожных контейнерных отправок со станции Сеятель в Новосибирске. Стороны планируют установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на реализацию совместных логистических решений по формированию и отправке в экспортном направлении контейнерных поездов с железнодорожной станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги, к которой примыкает Новосибирский контейнерный терминал.

    Соглашение о сотрудничестве с логистической компанией «Один пояс и один путь» предусматривает шаги к реализации совместных проектов по развитию отправок контейнерных поездов с использованием мощностей терминала в Татарстане площадью 43 тысячи квадратных метров. Он введен в эксплуатацию и уже обрабатывает контейнерные поезда, также организован склад временного хранения, позволяющий принимать и хранить товары до их таможенного оформления в РФ. На первом этапе стороны договорились обменяться информацией для формирования оптимальных логистических решений в сфере импортных, экспортных и внутрироссийских грузоперевозок.

    С агроэкспортной компанией «Сила Сибири» подписано соглашение о намерениях, направленное на увеличение объемов перевозок растительных масел из России в страны Юго-Восточной Азии. Документ предусматривает наращивание поставок подсолнечного, рапсовое и других масел из Центрального, Приволжского, Сибирского федеральных округов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO), а также сухопутные погранпереходы в страны ЮВА в двадцатифутовых контейнерах с использованием герметичных вкладышей — флекситанков. Помимо этого, стороны проработают возможность отправки по этому маршруту наливных агрогрузов в 40-футовых контейнерах с флекситанками. Также FESCO и «Сила Сибири» намерены организовать перевозку растительных масел наливом в рамках судовых партий до 25 тысяч тонн из Поволжского и Южного федеральных округов через порты Азово-Черноморского бассейна в Турцию, страны Персидского залива и Индийского субконтинента.

    Фото: FESCO


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