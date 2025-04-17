Судно FESCO завершило самую длительную антарктическую экспедицию

Транспортная группа FESCO сообщила об успешном завершении экспедиции 2024-2025 года к берегам Антарктиды. В этом году дизель-электроход «Василий Головнин» провел в рейсе рекордные 124 дня, за которые преодолел более 7 тыс. миль, рассказали SeaNews в группе. В исходную точку – порт Кейптаун (ЮАР) – экипаж вернулся 16 апреля.

Во время экспедиции ледокольно-транспортное судно посетило индийские научно-исследовательские станции «Бхарати» и «Майтри», доставило снабжение и полярников к месту работы. Помимо этого, моряки FESCO помогали ученым проводить исследования у берегов ледяного континента. Перед возвращением в Кейптаун команда дизель-электрохода взяла на борт индийских специалистов, которые завершили свою смену, а также погрузила около 100 тонн бытового и технического мусора с двух антарктических станций.

«Экспедиция получилась очень насыщенной. Мы достаточно долго находились на стоянке в районе «Бхарати» и за это время выполнили большой объем работы, помогая индийским ученым в проведении разного рода исследований. Из-за сильного разрушения припайного льда пришлось часто использовать для выгрузки самоходную баржу и вертолеты. Также в этом году наш экипаж участвовал в спасательной операции, мы оказывали медицинскую помощь пассажиру встречного судна. Но все обошлось хорошо. А на обратном пути по запросу индийской стороны отыскали в море автономный научный аппарат и провели операцию по его подъему на борт», — рассказал капитан дизель-электрохода «Василий Головнин» Николай Дишкант.

Это уже седьмая экспедиция, совершаемая судном в рамках сотрудничества с Национальным центром полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии (NCPOR).

Фото: FESCO