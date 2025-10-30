FESCO запустила собственный сайт для моряков

Транспортная группа FESCO в дополнение к новому мобильному приложению запустила собственный сайт для работы с моряками, сообщили SeaNews в Группе. На «Портале для моряков» собрана актуальная информация о работе на судах Группы, условиях трудоустройства и практики, поддержке сотрудников и многом другом.

Своим функционалом сайт дополняет возможности мобильного приложения «Crew.FESCO». Регистрация в «Личном кабинете соискателя» позволяет откликаться на вакансии, создавать и редактировать анкету, вносить данные по рабочим документам и сертификатам, задавать вопросы и получать обратную связь от сотрудников Группы, читать новости и полезную информацию о компании и отрасли. Курсанты морских вузов могут отправлять резюме для прохождения практики или стажировки.

«Сегодня в сети Интернет есть множество сайтов для поиска работы в море, но у каждого из них есть свои ограничения и недостатки. Начиная свой проект, мы хотели создать продукт максимально удобный, где человек может получить всю необходимую информацию о Группе и вакансиях, подать резюме, ознакомиться с условиями работы и практики, социальным пакетом», — рассказал директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

В Группе считают, что новый сайт будет полезен специалистам морских профессий, ищущим работу в стабильной компании с высоким заработком и социальными льготами, действующим сотрудникам FESCO, выпускникам и курсантам профильных вузов. Здесь.

Напомним, в сентябре этого года FESCO первой среди транспортно-логистических и судоходных компаний России объявила о запуске собственного мобильного приложения для моряков. Благодаря ему специалисты плавсостава могут принимать направление на рейс, связываться с сотрудником крюинга, скачивать документы, отслеживать актуальность рабочих дипломов и свидетельств, получать задачи на повышение квалификации и выбирать учебное заведение, а также загружать в систему полученные сертификаты.

Фото: FESCO