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FESCO договорилась с операторами терминалов
21.03.2025

FESCO договорилась с операторами терминалов

    • Транспортная группа FESCO договорилась о сотрудничестве с «ТРАНССТРОЙГРУПП» — оператором одного из крупнейших мультимодальных терминалов на территории Свердловской области.

    Соответствующее соглашение в ходе выставки TransRussia подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и заместитель генерального директора «ТРАНССТРОЙГРУПП» Степан Шибаев.

    Терминал, которым оперирует «ТРАНССТРОЙГРУПП», располагается в городе Алапаевск.

    Согласно документу, стороны намерены обеспечить будущие поставки продукции предприятий Среднего Урала в экспортном направлении в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в страны Черноморского бассейна с использованием логистических сервисов и транспортных активов FESCO. Помимо этого, Группа и «ТРАНССТРОЙГРУПП» планируют возможность организации импортных контейнерных отправок в обратном направлении. 

    Также на ТрансРоссии заключила соглашение с компанией «Апика», которая является оператором грузового терминала в Челябинской области.

    Договоренности о сотрудничестве подписали исполнительный директор ФИТ Леонид Шляхтуров и директор компании «Апика» Артём Девятов.

    Стороны заинтересованы в развитии и организации при помощи сервисов FESCO экспорта продукции предприятий Среднего Урала в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Черноморского бассейна, а также импортных поставок в обратном направлении.

    Фото: FESCO


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