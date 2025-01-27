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Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
27.01.2025

Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай

    • FESCO осуществила интермодальную перевозку первого рефрижераторного контейнера с российскими с продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом SeaNews сообщили в FESCO.

    Организацией перевозки занималась дочерняя компания «Дальрефтранс», отвечающая в FESCO за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима. Заказчиком выступила одна из крупнейших российских розничных сетей супермаркетов.

    Партия весом 4 тонны была загружена в рефконтейнер на складе заказчика в Москве и затем отправлена автотранспортом в Новороссийск. После доставки на один из терминалов новороссийского порта груз был размещен на контейнеровозе группы, который отправился в порт Джебель-Али (ОАЭ) в рамках регулярной линии FESCO Indian Line West. Транзитное время груза в пути из Новороссийска в ОАЭ составило 28 дней.

    «Мы видим большой потенциал маршрута из России в Объединенные Арабские Эмираты для рефконтейнерных перевозок. В начале января мы отправили уже второй рефконтейнер в ОАЭ, доставляем партию косметики российского производства. На этом маршруте будут также востребованы перевозки замороженного мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Работаем и над обратной загрузкой рефконтейнеров. Например, рассматриваем возможность отправки фиников в Россию», — сказал генеральный директор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

    Фото: FESCO

     

     


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