Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта

В рамках 10-го заседания Межправительственной Российско-Иракской комиссии 26 февраля в Багдаде состоялись переговоры по сотрудничеству в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса.

Подписано Межправительственное соглашение по сотрудничеству в области морского транспорта между Россией и Ираком.

Успешное завершение переговорного процесса по соглашению дает новый импульс дальнейшему развитию двусторонних морских сообщений и актуализирует ранее действующее Соглашение от 25 апреля 1974 года между СССР и Ираком.

В ходе рабочих встреч в Багдаде статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев также обсудил с коллегами из Ирака план взаимодействия на 2025 год и перспективы взаимодействия, в том числе в области автомобильного транспорта, строительства и модернизации транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Минтранса