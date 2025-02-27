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Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта
27.02.2025

Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта

    • В рамках 10-го заседания Межправительственной Российско-Иракской комиссии 26 февраля в Багдаде состоялись переговоры по сотрудничеству в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Подписано Межправительственное соглашение по сотрудничеству в области морского транспорта между Россией и Ираком.

    Успешное завершение переговорного процесса по соглашению дает новый импульс дальнейшему развитию двусторонних морских сообщений и актуализирует ранее действующее Соглашение от 25 апреля 1974 года между СССР и Ираком.

    В ходе рабочих встреч в Багдаде статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев также обсудил с коллегами из Ирака план взаимодействия на 2025 год и перспективы взаимодействия, в том числе в области автомобильного транспорта, строительства и модернизации транспортной инфраструктуры.

    Фото: пресс-служба Минтранса


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