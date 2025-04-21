Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией

АО «А7 Холдинг», которое полностью принадлежит бывшему совладельцу и председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову, стало учредителем нового юрлица в сфере грузовых транспортных перевозок, сообщает Interfax.ru

По данным ЕГРЮЛ, ООО «А7 Африканские грузовые линии» (ООО «А7 АГЛ», Москва) было зарегистрировано 17 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей.

«У «А7 Холдинг» в ней 99%, еще 1% у ООО «А7 Инфраструктура» (единственный владелец Наталия Костина). В качестве основного вида деятельности компании указана деятельность ж/д транспорта: грузовые перевозки», – пишет «Интерфакс».

Как прокомментировал А.Северилов «Интерфаксу», компания намерена работать в Западной Африке. «На первом этапе при содействии российского торгового представительства в Нигерии реализуется проект создания прямой морской линии», – сказал он.

По его словам, запуск морской линии между Новороссийском и нигерийским портом Лагос планируется в середине июня, под открытие линии зафрахтовано два контейнеровоза вместимостью 700 TEU. В дальнейших планах рассматривается морское сообщение с Сенегалом (порт Дакар).

«А.Северилов, – напомнил «Интерфакс», – ранее владел 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в «Росатом». А.Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел. В сентябре 2024 года А.Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей».

Фото: SeaNews