Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
21.04.2025

Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией

    • АО «А7 Холдинг», которое полностью принадлежит бывшему совладельцу и председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову, стало учредителем нового юрлица в сфере грузовых транспортных перевозок, сообщает Interfax.ru

    По данным ЕГРЮЛ, ООО «А7 Африканские грузовые линии» (ООО «А7 АГЛ», Москва) было зарегистрировано 17 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей.

    «У «А7 Холдинг» в ней 99%, еще 1% у ООО «А7 Инфраструктура» (единственный владелец Наталия Костина). В качестве основного вида деятельности компании указана деятельность ж/д транспорта: грузовые перевозки», – пишет «Интерфакс».

    Как прокомментировал А.Северилов «Интерфаксу», компания намерена работать в Западной Африке. «На первом этапе при содействии российского торгового представительства в Нигерии реализуется проект создания прямой морской линии», – сказал он.

    По его словам, запуск морской линии между Новороссийском и нигерийским портом Лагос планируется в середине июня, под открытие линии зафрахтовано два контейнеровоза вместимостью 700 TEU. В дальнейших планах рассматривается морское сообщение с Сенегалом (порт Дакар).

    «А.Северилов, – напомнил «Интерфакс», – ранее владел 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в «Росатом». А.Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел. В сентябре 2024 года А.Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей».

    Фото: SeaNews

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2025
    Тягачи для ВМТП
    FESCO приобрела 15 новых тягачей для Владивостокского морского торгового порта.
    FESCO ВМТПтягачи
    0
    13.03.2025
    Интермодальный сервис между Лаосом и Россией
    Запускает группа FESCO
    FESCO Интермодальный сервисЛаос
    0
    30.01.2025
    FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
    На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU FESCO в 2024 году отправила морским […]
    FESCO ИндияНовороссийскСервис
    0
    22.01.2025
    FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт
    По итогам 2024 года
    FESCO агропродукцияКитайКонтейнерные перевозки
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0
    03.04.2025
    FESCO отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию
    Партия предназначена для российских потребителей из Центрального и Южного федеральных округов. 
    FESCO ДальрефтрансОАЭФиники
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2025 Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    21.04.2025 Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    21.04.2025 Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    21.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025
    18.04.2025 Все порты Финляндии, 2 месяца 2025
    18.04.2025 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •