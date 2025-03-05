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Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
05.03.2025

Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске

    • Завершена реконструкция морского пункта пропуска на участке ООО «БТОФ-терминал», сообщило Министерство транспорта РФ в своем телеграм канале.

    Межведомственная комиссия из представителей Минтранса России и ФГКУ «Росгранстрой», а также сотрудников государственных контрольных органов признала объект соответствующим проектной документации.

    В ходе работы комиссии эксперты проверили соответствие новой территории, оборудованных зданий и сооружений для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля всем необходимым требованиям.

    Терминал сможет принимать более 200 судов и 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год, говорится в сообщении Минтранса.

    Напомним, в ходе общественных слушаний по проекту бункерного терминала ООО «БТОФ-терминал» в 2009 году заявлялся годовой объем 540 тыс. тонн (мазут – 500 тыс. тонн, на топливо судовое маловязкое (ТСМ) – 20 тыс. тонн, дизтопливо – 20 тыс. тонн). 

    Фото: Министерство транспорта РФ


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