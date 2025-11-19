Информационно-аналитическое агентство
В порту Керчь планируется реконструкция терминала «Камыш-Бурун»
19.11.2025

В порту Керчь планируется реконструкция терминала «Камыш-Бурун»

    • В морском порту Керчь планируют провести реконструкцию терминала «Камыш-Бурун». Как сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале, соответствующее соглашение подписали на XIX Международном форуме и выставке «Транспорт России» ФГУП «Росморпорт» и ООО «Керченский морской торговый порт».

    По информации Росморпорта, подписи под документом в присутствии руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко поставили генеральный директор предприятия Сергей Пылин и и.о. директора ООО «Керченский морской торговый порт» Алексей Чередниченко.

    Стороны планируют проработать возможность реконструкции терминала, предусматривающую строительство новой и обновление старой инфраструктуры. Это позволит значительно увеличить мощность морского порта, количество судозаходов, а также создать новые рабочие места.

    Концепцию проекта и будущее назначение модернизированного терминала предстоит определить ООО «Керченский морской торговый порт», выступающему инвестором проекта.

    ФГУП «Росморпорт» окажет содействие при обеспечении безопасности мореплавания в районе строительства объекта, в том числе при необходимости проведет дноуглубительные работы.

    С учетом материальной базы и нормативных сроков реализации проекта предприятия рассчитывают завершить реконструкцию терминала «Камыш-Бурун» до 2030 года.

    Фото: Росморречфлот


  •  




