19.12.2025

Третье экологическое судно для Росморпорта

    • Сборщик льяльных вод «Алеут» сошел со стапелей АО «Окская судоверфь» в городе Навашино Нижегородской области, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале. Это третье судно серии, строящейся по заказу ФГУП «Росморпорт». Планируется, что оно пополнит флот во втором квартале 2026 года и будет работать на Балтике.

    Первые два судна – «Копорье» и «Коппи» – вошли в состав флота Росморпорта в августе 2024 года. «Коппи» успешно работает в порту Ванино. «Копорье» дооснастили и теперь это первое в стране автономное служебно-вспомогательное судно. В дистанционном и ручном режимах «Копорье» скоро приступит к работе в порту Усть-Луга.

    Сборщики льяльных вод предназначены для сбора нефтесодержащих вод с судов, их отстаивания и сепарации. Они транспортируют нефтеостатки в хранилище, а очищенную воду возвращают на берег или сбрасывают за борт в разрешенных районах, пояснили в Росморречфлоте. Также суда могут использоваться для сбора сточных вод и мусора с последующей перевозкой на береговые очистные сооружения. Благодаря ледовому усилению работают сборщики круглогодично.

    Фото: Росморречфлот


