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Паром «Маршал Рокоссовский» подтвердил категорию полуавтономного судна
04.02.2025

Паром «Маршал Рокоссовский» подтвердил категорию полуавтономного судна

    • Инновационный двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» успешно прошел ежегодное освидетельствование Российского морского регистра судоходства, подтвердив категорию полуавтономного судна RCmc-MCds, а также действие удостоверения морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС), сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Удостоверение соответствия МАНС также подтверждено для центра дистанционного управления (ЦДУ) МАНС, который находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и предназначен для обеспечения автономного режима управления судами.

    В процессе освидетельствования Российского морского регистра судоходства удостоверены заявленные технические характеристики автономных навигационных систем и подтверждена возможность управления судном в дистанционном режиме из ЦДУ.

    В декабре 2024 года аналогичную процедуру освидетельствования успешно прошел второй паром серии – «Генерал Черняховский». Оба судна с 2022 года работают на паромной линии Усть-Луга – Калининград в целях обеспечения стабильной транспортной коммуникации Калининградской области с основной территорией России.

    В 2023 году, после проведения дооборудования и испытаний в рамках федерального проекта «Автономное судовождение», паромы первыми в России получили удостоверения МАНС и начали работу в режиме дистанционного управления с применением средств автономной навигации. Судном управляет внешний капитан из ЦДУ, на борту находится экипаж, присутствие которого необходимо для страховки в случае внештатной ситуации.

    В настоящее время с момента оснащения системами автономного судовождения паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» перевезли порядка 1,8 млн тонн груза, свыше 1,6 тыс. пассажиров и прошли более 200 тыс. морских миль.

    ФГУП «Росморпорт» продолжает работу по внедрению систем автономного судовождения на морских судах. В этом году предприятие планирует завершить работы по дооснащению экологического судна «Копорье» и установке пульта дистанционного управления, а также провести испытания систем на соответствие требованиям МАНС Российского морского регистра судоходства.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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