Уникальная лоцманская проводка на Калининградском морском канале

Лоцманы Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» осуществили сложную лоцманскую проводку буксируемой баржи «Юрий Кувыкин» с верхним строением морской ледостойкой стационарной платформы.

Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», габариты буксируемой баржи с грузом в два раза превышали габариты расчетного судна для плавания по Калининградскому морскому каналу.

В ходе подготовки к выполнению буксировочной операции специалистами АО «ЦНИИМФ» была выполнена научно-исследовательская работа по определению возможности и условий буксировки баржи с платформой на борту.

Совместно с лоцманами Калининградского управления филиала на тренажерной базе ФГУП «Крыловский государственный научный центр» было проведено математическое моделирование, которое позволило сделать вывод о возможности выполнения данной буксировочной операции, а также определить условия ее выполнения и состав буксирного ордера.

Протяженность лоцманской проводки буксируемой баржи составила 14 морских миль. В ходе ее выполнения баржу с платформой сначала отшвартовали от причала, а затем по Калининградскому морскому каналу отбуксировали на выход в Балтийское море.

«Тщательная подготовка данной операции в сочетании с безупречной работой лоцманов Калининградского управления и экипажей привлеченных буксиров позволили профессионально и безопасно вывести баржу с платформой в открытое море для дальнейшего следования к месту своего назначения», – говорится в пресс-релизе.

Фото: ФГУП «Росморпорт»