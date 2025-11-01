Информационно-аналитическое агентство
Россия будет председательствовать на 75 и 76 сессиях КОСПАС-САРСАТ
01.11.2025

Спущен на воду второй в серии нефтемусоросборщик-бонопостановщик проекта NE028

    • Второй в серии нефтемусоросборщик-бонопостановщик «Эко-1» проекта NE028 спущен на воду 31 октября на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске, сообщается на сайте Росморпорта. ,После передачи Дальневосточному бассейновому филиалу предприятия судно начнет работать в морском порту Находка.

    Нефтемусоросборщик получит весь набор инструментов для борьбы с загрязнениями, вызванными утечкой углеводородов в прибрежной зоне и акваториях морских портов.

    Как и головное судно «МНМС-«Лебедь», предназначенное для морского порта Владивосток, которое было спущено на воду 30 сентября, «Эко-1» укомплектовано боновыми заграждениями и средствами для их установки вокруг нефтяных пятен. Ликвидировать разливы ГСМ судно будет с помощью нейтрализующих веществ и щеточного скиммера, который собирает с поверхности воды до 120 куб. м нефтевзвеси в час.

    Другой важной задачей «Эко-1» станет уборка плавающего мусора, который попадает в акваторию во время половодий, тайфунов и ливневых дождей.

    По словам заместителя генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Базарного, оба нефтемусоросборщика проекта NE028 значительно усилят группировку экологических судов в составе флота Дальневосточного бассейнового филиала предприятия.

    Сейчас экологические услуги в морских портах Приморского края оказывают 5 судов филиала: «МНМС-100», «МНМС-36 «Пингвин», «МНМС-89», «НМС-14» и «Аргус».

    Ожидается, что Онежский ССЗ завершит строительство двух экосудов в 2026 году, после чего нефтемусоросборщики отправятся на Дальний Восток.

    Нефтемусоросборщик-бонопостановщик проекта NE028 представляет собой судно длиной 15,5 м и шириной 6 м, оснащенное двухвальной дизельной энергетической установкой. Мощность каждого двигателя составляет 150 кВт.

    Судно может работать при температуре забортной воды до 0 градусов. Возможно плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной до 0,4 м в неарктических морях.

    Основные технические характеристики судна:

    • Длина наибольшая: 15,5 м
    • Ширина наибольшая: 6 м
    • Осадка: 1,8 м
    • Скорость хода: 7 узлов
    • Силовая установка: два дизельных двигателя мощностью 150 кВт каждый
    • Объем цистерны для сбора нефтепродуктов: не менее 9 куб. м
    • Экипаж: 2 человека
    • Автономность по запасам пресной воды и накоплению сточных вод: 6 суток.

    Фото: Росморпорт


  •  




