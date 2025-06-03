Три богатыря

«Росморпорт» опубликовал в своем телеграм-канале фотографии трех своих ледоколов – «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск», встретившихся в Карском море во время работы на Северном морском пути.

«Маршруты судов пересеклись полярной ночью по необходимости, благодаря чему удалось снять редкий кадр. На нем – все три ледокола проекта 21900М, которые носами выстроили почти идеальный треугольник. Увидеть их вместе в открытом море удается нечасто», – — пояснили на предприятии.

Суда построены по проекту 21900М в 2015-2016 годах. Это усовершенствованная версия проекта 21900 (ледоколы «Москва» и «Санкт-Петербург»), которую отличают более высокие мощности (18 МВт на валах), ледопроходимость и автономность.

На «Владивостоке», «Мурманске» и «Новороссийске» впервые в России применены полноповоротные винторулевые колонки. благодаря этим и другим техническим решениям ледоколы используются для проводки судов в сложных условиях почти на всем протяжении Северного морского пути.

Фото: ФГУП «Росморпорт»