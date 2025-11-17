Новый земснаряд пополнил флот «Росморпорта»

Информационно-аналитическое агентство
Растет экспорт обработанной древесины с Урала
17.11.2025

    14 ноября в Астрахани судостроительная компания «Стройлидерплюс» передала ФГУП «Росморпорт» земснаряд «Николай Гричановский», построенный по проекту FPDG3 для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).

    В торжественной церемонии поднятия флага на судне приняли участие директор Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Апанди Нурмагомедов, помощник генерального директора предприятия Владимир Штрамбранд, директор по судостроению компании «Стройлидерплюс» Владимир Казакбаев, заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский, капитан судна Алексей Николаев, а также представители отраслевых предприятий региона.

    «Земснаряд «Николай Гричановский» значительно усилит группировку дноуглубительных судов флота филиала. Особенно важно, что это современное судно построено на нашей родной астраханской верфи с учетом всех особенностей работы в Каспийском бассейне», – отметил А.Нурмагомедов.

    Капитан А.Николаев участвовал во всех ходовых испытаниях судна, проходивших летом и осенью 2025 года. По его словам, у земснаряда удобная система управления, которую легко освоить экипажу. «Техническая часть судна тоже не вызывает вопросов. Перед передачей земснаряда флоту мы провели настройку автоматики управления лебедками – все работает отлично. Костяк экипажа судна сформирован. У нас опытные матросы, багермейстеры, операторы и механики. До конца года доукомплектуем несколько позиций и будем готовы», – рассказал А.Николаев.

    Несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности «Николай Гричановский» – второе судно серии из трех земснарядов, которую «Стройлидерплюс» строит для Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

    Головной земснаряд «Николай Русанов» был передан предприятию в 2024 году. С тех пор судно работает на ВКМСК в составе дноуглубительной группировки флота Астраханского филиала.

    Земснаряды проекта FPDG3 оснащены грунтовыми насосами производительностью более 10 тыс. куб. м в час по воде и системами автоматизированного контроля дноуглубительных работ российского производства.Новый земснаряд пополнил флот «Росморпорта»

    Автономность судов по запасам топлива, моторного масла, пресной воды и провизии составляет не менее 7 суток. Корпуса предназначены для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации.

    Третье судно в серии, получившее название «Петр Ведерников», «Стройлидерплюс» передаст ФГУП «Росморпорт» в 2026 году. Кроме того, компания построит три мотозавозни проекта FPW1, предназначенные для обеспечения работы земснарядов, включая толкание и буксировку. Строительство и испытания головного судна «Берилл» планируется завершить в декабре.

    Основные характеристики и главные размерения земснаряда:

    • Класс Российского морского регистра судоходства: КЕ R3 DredgerНовый земснаряд пополнил флот «Росморпорта»
    • Длина, не менее: 68 м
    • Ширина наибольшая: 12,2 м
    • Осадка, не более: 2,1 м
    • Длина корпуса, не менее: 43 м
    • Высота надводного борта: 2 м
    • Производительность землесосной установки по воде: 10 тыс. куб. м в час
    • Диаметр всасывающей трубы: 650 мм – 800 мм
    • Диаметр напорной трубы: 650 мм – 800 мм
    • Минимальная глубина разработки, не более: 3 м
    • Максимальная глубина разработки: 15 м
    • Максимальная ширина прорези при максимальной глубине разработки, не менее: 50 м
    • Поворотное соединение для плавающего грунтопровода (длина грунтопровода, не менее): 800 м
    • Грунтозаборная установка: постоянная мощность на валу фрезы, не менее: 500 кВт

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


