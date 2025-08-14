Информационно-аналитическое агентство
HD Hyundai инвестирует 500 млн долларов в верфь на Филиппинах
14.08.2025

HD Hyundai инвестирует 500 млн долларов в верфь на Филиппинах

    • Южнокорейская компания HD Hyundai планирует начать судостроение на Филиппинах с января следующего года. Модернизированная верфь Subic Bay сможет производить до 10 судов в год, сообщает Splash.

    HD Hyundai заключил договор аренды на 10 лет на 200 га с Agila Subic, оператором бывшей верфи Hanjin, принадлежащей Cerberus, и инвестирует порядка 550 млн долларов. Первоначально на предприятии будут строить танкеры-продуктовозы длиной до 250 м, срок их строительства составит от 16 до 18 месяцев.

    HD Hyundai уже наняла 3,5 тыс. рабочих, сейчас проводится обучение специалистов. Ожидается, что на полной мощности верфи будет занято около 7 тыс. человек. Ранее предприятие, которое принадлежало Hanjin Heavy Industries, было четвертой в мире по величине верфью и самой крупной на Филиппинах. На пике развития на верфи работало более 20 тыс. человек. На фоне затяжного спада в судостроении в 2019 году Hanjin Heavy Industries обанкротился. В 2022 году  компания Cerberus выкупила Subic Bay у кредиторов

    «В 2022 году Филиппины заняли седьмое в мире место по объему судостроения. Власти надеются, что сделка с HD Hyundai оживит конкурентоспособность благодаря объединению южнокорейских технологий и филиппинской рабочей силы», — пишет издание.

    Возрожденное предприятие может строить крупнотоннажные суда — в прошлом году Subic Bay построит 20-тысячник и серию нефтяных танкеров, и уже привлекает заказы. Японский судовладелец Nissen Kaiun  будет строить два танкера LR2. Ожидается, что суда будут сданы в эксплуатацию в начале 2028 года. Гонконгская компания Cido Shipping подписала контракт на поставку четырех танкеров.

    HD Hyundai также стремится получить долгосрочное право на управление ведущей марокканской верфью в Касабланке. Кроме того, компания заключила соглашения с верфью Cochin Shipyard в Индии и Edison Chouest Offshore в США, а также расширяет свое присутствие во Вьетнаме и Саудовской Аравии.

    Фото: HD Hyundai 


