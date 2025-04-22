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Первые с 1970-х годов американские газовозы будет строить корейская Hanwha Ocean
22.04.2025

Первые с 1970-х годов американские газовозы будет строить корейская Hanwha Ocean

    • Верфь Philly Shipyard в штате Пенсильвания (США) начнет строить СПГ-газовозы. Как сообщает Splash, это будут первые суда такого типа, построенные в США с 1970-х годов. правда, сама верфь принадлежит южнокорейской Hanwha Ocean.

    После утвержденных на прошлой неделе повышенных портовых сборов с судов, имеющих отношение к Китаю, Hanwha Ocean заявила, что приступит к реализации проекта по строительству газовозов.

    В настоящее время из 800 существующих в мире газовозов только 3 были построены в США, и все они имеют «дату рождения» в 1970-х годах.

    Согласно требованиям Торгового представительства США, перевозчики СПГ через четыре года должны будут перевозить 1% экспорта из США на судах, построенных и эксплуатируемых под флагом США, к 2023 году – 4%, к 2047 году – 15%.

    При этом Центр сжиженного природного газа (CLNG), объединяющий американских производителей и перевозчиков СПГ, назвал требование об использовании судов под флагом США для экспорта газа нецелесообразным.

    «Это требование просто невыполнимо и будет препятствовать конкуренции американского СПГ с другими мировыми поставщиками. Возложение такого рода требований на американскую СПГ-отрасль нанесет ущерб ее способности конкурировать за растущий международный спрос», – считают в CLNG.

    Фото: Philly Shipyard


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