Федеральный суд США признал повышенные пошлины Трампа незаконными

Федеральный суд США заблокировал введение президентом страны Дональдом Трампом повышенных пошлин на импорт, сообщает Splash.

Суд по международной торговле постановил, что администрация Трампа «не имела полномочий в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) налагать тарифные уровни по своему выбору на неограниченное количество стран».

«В законе нет упоминания о тарифах как защите экономики страны, но администрация использовала этот закон в качестве правовой основы повышения, а потом снижение ставок», – говорится в решение суда.

Таким образом, суд признал введение повышенных пошлин незаконным.

Администрация Трампа, в свою очередь, подала апелляцию на решение суда, поясняя, что решение Суда по международной торговле отменить повышенные пошлины помешает торговым переговорам, лишив президента рычагов для получения уступок.

«Временная приостановка позволяет переговорам продолжаться, как и прежде, хотя и с дополнительной неопределенностью: апелляционный процесс только начинается, и пока неизвестно, одержит ли администрация победу или решение Суда по международной торговле будет оставлено в силе», – пишет Maritime Executive.

«Даже если повышенные пошлины отменят, у Белого дома есть альтернативы. Согласно отдельному закону – Закону о торговле 1974 года, у президента есть четко определенные чрезвычайные полномочия вводить тарифы до 15% на срок до 150 дней. Для более высоких тарифных ставок или более длительных сроков Белый дом может попросить Конгресс принять закон, чтобы делегировать президенту больше налоговых и тарифных полномочий, или установить новый тарифный график в виде закона», – резюмирует издание.

Фото: Maritime Executive