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Суд Англии и Уэльса окончательно прекратил дело Магомедова против «Росатома»
10.06.2025

Суд Англии и Уэльса окончательно прекратил дело Магомедова против «Росатома»

    • Апелляционный суд Англии и Уэльса отказал Зиявудину Магомедову в выдаче разрешения на обжалование решения Высокого суда Англии и Уэльса в пользу госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба «Росатома» со ссылкой на данные с британского сайта отслеживания дел для гражданских апелляций.

    «Спустя более чем 2,5 года с момента подачи иска Магомедова и подконтрольных ему зарубежных компаний в английский суд к «Росатому», ПАО «ДВМП» и ряду других лиц вынесено окончательное решение, утвердившее отказ в требованиях истцов на общую сумму около $14 млрд. Апелляционный суд не установил наличия оснований для обжалования», – говорится в сообщении.

    Решение, которое истцы стремились обжаловать, было вынесено Высоким судом Англии и Уэльса в январе этого года по итогам длительного рассмотрения и нескольких слушаний. В иске З.Магомедов обвинял ответчиков в сговоре с целью изъятия у него активов.

    «Росатом» с начала рассмотрения дела указывал на необоснованность обвинений, их противоречивость и отсутствие причинно-следственной связи между деятельностью госкорпорации и ущербом, о котором заявляли истцы. Ответчики представили доводы о том, что к делу не применим ни один возможный критерий английской юрисдикции, включая то, что дело не может регулироваться английским правом и то, что Англия не является надлежащим местом рассмотрения спора.

    Суд согласился, что не может распространить свою юрисдикцию на российскую госкорпорацию «Росатом» и ряд других ответчиков. Также было установлено, что в отношении ответчиков, которые могут рассматриваться как подпадающие под юрисдикцию суда, отсутствует достаточное обоснование требований для рассмотрения дела по существу, в связи с чем рассмотрение в суде первой инстанции было прекращено.

    После подачи З.Магомедовым заявления на разрешение обжаловать данное решение «Росатом» вместе с другими ответчиками направил доводы о несостоятельности позиции истцов. Апелляционный суд Англии и Уэльса согласился с корректностью отказа в исковых требованиях и окончательно прекратил дело.

    Фото: «Росатом»


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