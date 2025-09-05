Информационно-аналитическое агентство
Росморречфлот и «Росатом» будут развивать грузовые перевозки по рекам
05.09.2025

Росморречфлот и «Росатом» будут развивать грузовые перевозки по рекам

    • В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о развитии грузоперевозок по внутренним водным путям Сибири и Дальнего Востока. Документ подписали руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В рамках сотрудничества планируется привлечь дополнительную грузовую базу на внутренние водные пути Сибири и Дальнего Востока. Стороны совместно разработают систему мер, направленных на увеличение объемов транспортировки грузов, в том числе и использованием потенциала Северного морского пути.

    «Реализация мероприятий позволит значительно повысить эффективность грузоперевозок и укрепить транспортную инфраструктуру ключевых экономических зон России», – подчеркнул А.Тарасенко.

    Также планируется развитие мультимодальных логистических центров на базе речных портов.  Для проработки проектов создадут совместные рабочие и экспертные группы с участием представителей «Росатома».

    Фото: Росморречфлот


