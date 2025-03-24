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Определен единый морской оператор северного завоза
24.03.2025

Определен единый морской оператор северного завоза

    • Правительство РФ определило АО «Росатом Арктика» единым морским оператором северного завоза. Кроме того, утверждено положение и едином морском операторе северного завоза. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства.

    Правительство завершает работу по донастройке механизма северного завоза, которую ведет по поручению президента. Новым постановлением утверждено положение о едином морском операторе северного завоза. Предполагается, что такой оператор будет взаимодействовать с участниками северного завоза, разрабатывать маршрут и графики регулярных каботажных перевозок грузов между морскими портами, осуществлять сами перевозки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

    «Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути», — говорится в сообщении.

    В августе 2023 года президент подписал закон для создания правовых и организационных основ северного завоза, с тем чтобы товары для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий поставлялись по графику и без сбоев. Правительство формирует необходимую для работы механизма нормативную базу. Ранее, в частности, был утвержден перечень территорий, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, а также перечень объектов, которые составляют опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза.

    Также были приняты постановления о полномочиях Минвостокразвития по осуществлению функций федерального координатора северного завоза и о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза. С её помощью предполагается осуществлять централизованное планирование северного завоза и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов.

    О принятом решении, касающемся единого морского оператора, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил во время совещания с вице-премьерами 24 марта. Он уточнил, что в 2025 году в районы Крайнего Севера и приравненные к нему территории будет доставлено почти 3,5 млн тонн продуктов, лекарств, топлива и других необходимых товаров.

    Фото: Росморречфлот


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