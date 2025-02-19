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Грузовой терминал АЭС «Аккую» принял сотое грузовое судно
19.02.2025

Грузовой терминал АЭС «Аккую» принял сотое грузовое судно

    • 18 февраля грузовой терминал «Восточный» на площадке АЭС «Аккую» (строится госкорпорацией «Росатом» в Турции) принял сотое грузовое судно с начала эксплуатации порта. Судно встретили генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких и начальник порта Окан Бозкурт, сообщает пресс-служба «Росатома».

    «В то время как на первом энергоблоке идет пусконаладка, а на других блоках ведутся строительно-монтажные работы, поставки оборудования и материалов для АЭС продолжаются. Грузовой терминал «Восточный» – важнейшая логистическая инфраструктура проекта, обеспечивающая бесперебойную доставку грузов морским путем. К нам прибывают суда из разных стран, и сегодня мы принимаем уже сотое грузовое судно. Оно доставило на площадку элементы комплектного распределительного устройства и компоненты турбоустановок для разных энергоблоков», – прокомментировал С.Буцких.

    «На грузовой терминал «Восточный» заходят суда, доставляющие грузы только для АЭС «Аккую». Причал терминала оптимально спроектирован для приемки крупногабаритных грузов, строительных материалов и оборудования, включая компоненты реакторов. Он будет работать в течение всего жизненного цикла атомной электростанции. При заходе, выходе в бухту Аккую и проведении швартовных операций грузовым судам в обязательном порядке оказывается лоцманское и буксирное сопровождение», – отметил О.Бозкурт.

    Фото: «Росатом»


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