Корпус реактора доставлен из Санкт-Петербурга в Египет

Судно доставило из порта Санкт-Петербурга в Египет корпус реактора для первого энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

«На стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте доставили корпус реактора для первого энергоблока. Оборудование изготовлено на заводе «Ижора» машиностроительного дивизиона Росатома, масса корпуса реактора составляет более 330 тонн», — говорится в сообщении.

Транспортировка осуществлялась по морю, судно вышло из порта Санкт-Петербурга и преодолело путь до площадки сооружения за 20 дней.

«Корпус реактора для первого энергоблока был доставлен в специализированный порт строительной площадки АЭС «Эль-Дабаа», построенный египетской стороной для приема крупногабаритного оборудования. Установка корпуса реактора запланирована на середину ноября, и наши команды неустанно работают над достижением этого ключевого этапа проекта», — отметил председатель управления по атомным электростанциям Шериф Хелми.

Фото: «Росатом»