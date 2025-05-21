«Росатом» изготовил первую реакторную установку РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия»

На «ЗиО-Подольск» (машиностроительный дивизион «Росатома») завершено изготовление первой реакторной установки РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия», который станет самым мощным атомоходом в мире. Команду завершения работ по изготовлению первого РИТМ-400 дали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщает пресс-служба «Росатома».

Церемония транслировалась в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где 20 мая открылась выставочная экспозиция «Росатома» к 80-летию атомной промышленности.

«Завершение изготовления реактора РИТМ-400 – знаменательное событие и для ледокольного флота, и для «Росатома», и для всей нашей страны. Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения “Россия” позволят ему колоть льды толщиной более 4 метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей – Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу «Россия» покорить суровые льды Арктики», – отметил в ходе церемонии А.Лихачев.

«Сегодня мы завершили изготовление первого РИТМ-400 для ледокола «Россия», через пару месяцев – закончим второй. Обе установки направятся на верфь для монтажа на атомоходе «Россия». Завершение этого проекта открывает новые возможности в развитии Северного морского пути», – добавил глава машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Игорь Котов.

Фото: «Росатом»