Росморречфлот и «Росатом» договорились о развитии грузовых перевозок по рекам Сибири и Дальнего Востока
10.09.2025

Росморречфлот и «Росатом» договорились о развитии грузовых перевозок по рекам Сибири и Дальнего Востока

    • В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о развитии грузоперевозок по внутренним водным путям Сибири и Дальнего Востока. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, документ подписали руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

    В рамках сотрудничества планируется привлечь дополнительную грузовую базу на внутренние водные пути Сибири и Дальнего Востока. Стороны совместно разработают систему мер, направленных на увеличение объемов транспортировки грузов, в том числе и использованием потенциала Северного морского пути.

    «Реализация мероприятий позволит значительно повысить эффективность грузоперевозок и укрепить транспортную инфраструктуру ключевых экономических зон России», – подчеркнул А.Тарасенко.

    Также планируется развитие мультимодальных логистических центров на базе речных портов.  Для проработки проектов создадут совместные рабочие и экспертные группы с участием представителей «Росатома».

    Фото: Росморречфлот


  •  




